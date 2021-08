Cidade do Aço é autorizada a suprimir linha entre MG e SP

A Viação Cidade do Aço teve seu pedido de supressão de linha atendido pela Superintendência de Serviços de Transporte Rodoviário de Passageiros da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). A autorização do órgão regulador, na portaria número 380, foi publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira.

A Cidade do Aço solicitou a retirada da linha São Lourenço (MG)–Cruzeiro (SP), com a paralisação dos mercados de Cruzeiro para São Lourenço, Vidinha (MG), Pouso Alto (MG), Pé do Morro (MG), Passa Quatro (MG) e Pinheirinho (MG), em sua Licença Operacional de número 59.

A medida valerá a partir de 28 de setembro de 2021 e se dá em atendimento ao § 1º, art. 45 da Resolução nº 4.770/2015. Este item da resolução diz: “A paralisação do atendimento do mercado, após o período de 12 meses, poderá ser realizada após prévia comunicação à ANTT e aos usuários, com antecedência mínima de 90 dias”.

As duas pontas da linha (São Lourenço e Cruzeiro), são cidades onde a viação possui garagens, além de Rio de Janeiro, Barra Mansa e Resende. A Cidade do Aço atravessa grave crise, agravada pela pandemia de Covid-19. No dia 1º de julho a empresa entrou em recuperação judicial. As informações são do Diário do Transporte. Fernando Pedrosa/Foco Regional