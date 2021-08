Primeiras doses foram aplicadas em drive-thru na Ilha São João; município depende do envio de novas remessas para dar continuidade à imunização

A Prefeitura de Volta Redonda, através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), vacinou nesta quinta-feira, dia 05, 3.838 pessoas acima de 31 anos com a primeira dose da vacina contra a Covid-19. A aplicação aconteceu em sistema drive-thru, na Ilha São João, com início às 08h e encerramento às 16 horas. Assim como nas edições anteriores, o drive contou com área destinada a pedestres.

A organização e agilidade marcaram mais esta etapa de vacinação, deixando a certeza de que com a chegada de mais doses seria possível agilizar o processo de imunização da população contra a Covid-19. Um dos vacinados foi Cristiano de Freitas, de 32 anos, que comentou sobre a felicidade de receber a primeira dose do imunizante. “Estou muito feliz, espero que todos tenham essa oportunidade. O atendimento no drive foi muito rápido e a organização perfeita”, disse.

“É uma sensação de alívio estar sendo vacinada hoje, fiquei muito ansiosa no início da pandemia por ter que trabalhar presencialmente. Chegar nesse momento e receber a vacina é um misto de alívio e emoção”, citou Cinthia Pascueto de 32 anos.

Thiago Nunes, de 32 anos, comemorou o momento da vacinação. “É um verdadeiro alívio. Finalmente chegou a minha faixa etária, agora é aguardar a segunda dose para garantir a proteção completa”, falou.

A secretaria de Saúde informa que aplicou nesta quinta-feira praticamente todo o estoque de vacinas enviadas pelo Ministério da Saúde. Para que a vacinação possa continuar no município, a prefeitura depende, exclusivamente, do envio de doses pelo governo federal. Um novo pedido para que mais doses cheguem ao município foi feito esta semana, principalmente para que possa ser feito um evento de repescagem para idades acima de 31 anos e aplicação de segundas doses.