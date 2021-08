Dupla é detida com drogas no bairro Três Poços

Policiais militares detiveram na tarde desta quinta-feira, dois suspeitos de tráfico de drogas, na Travessa Jerusalém, na Rua Monteiro no bairro Três Poços, em Volta Redonda. Com os suspeitos foram apreendidos 189 pinos de cocaína, 20 trouxinhas, cinco tiras e 10 pedaços de maconha; nove pedras de crack e outros materiais do tráfico, como dois rádios de comunicação com as bases e fones de ouvidos, três munições calibre 38 e R$ 36.

Os suspeitos foram levados para a Delegacia de Polícia, de Volta Redonda. Foto: Polícia Militar