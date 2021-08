Morre o publicitário Marcelo Argolo, aos 49 anos

O publicitário Marcelo Argolo, de 49 anos, morreu no final da madrugada desta quinta-feira, no Hospital da Unimed, vítima da Covid-19. Marcelo estava internado há 15 dias. Marcelo se tornou conhecido na cidade atuando em instituições rotarianas.

Marcelo nasceu em Petrópolis e foi um dos fundadores e presidente do Rotary Club Cidade do Aço e do Rotary Club de Volta Redonda-Leste. Também presidiu o Conselho Municipal da Juventude e foi chefe de Gabinete da Coordenadoria da Juventude de Volta Redonda, na estão do prefeito Antônio Francisco Neto, chegando a exercer o cargo de coordenador interinamente. Ele ainda disputou duas eleições para vereador, em 2004 e 2008, mas não foi eleito.

O sepultamento será no Portal da Saudade. Não haverá velório por conta da Covid-19.