Número de atendimento na Subprefeitura do Retiro continua a crescer

No último mês, órgão registrou aumento de 48%, com um total de 6.570 atendimentos

Com o objetivo de levar os serviços oferecidos pela Prefeitura para mais perto da população, a Subprefeitura do Retiro se estrutura cada vez mais e registrou um novo aumento no número de atendimento. A crescente vem desde o início do ano e no mês de julho não foi diferente. Foram registrados 6.570 atendimentos, perfazendo um total de 48% de crescimento em comparação aos dois primeiros meses desse ano, cuja média foi de 4.430.

De acordo com coordenador da subprefeitura, Jorge Ricardo Silva, o Jorginho, a Anistia Fiscal concedida pela Prefeitura (garantida pela lei 5786/21) foi uma das responsáveis pelo aumento no atendimento neste mês.

O foco do atendimento para auxiliar as pessoas que não são familiarizados com o acesso digital, como a internet, para a retirada de Carteira de Trabalho Digital, agendamento ao Seguro Desemprego, acesso ao aplicativo SineFácil, Detran RJ e a serviços digitais de vários outros órgãos públicos, também está contribuindo para o aumento do atendimento.

Entre os outros serviços oferecidos no local estão à regularização de taxas e impostos, Saae-VR e taxa de incêndio; agendamento de caçambas; recadastramento para funcionários públicos; cadastros habitacionais e para vacinação;

Outro serviço bastante procurado é o Sistema Nacional de Empregos (Sine). Somente no mês de julho, foram atendidos 593 trabalhadores. Foam 48 vagas de empregos preenchidas, 21 encaminhamentos e 94 Seguros Desempregos emitidos. A subprefeitura conta atualmente com 184 empresas cadastradas.

“Além desses serviços, que têm facilitado e aumentado a satisfação dos usuários, realizamos ainda ações suplementares como o alinhamento de empresa de RH para palestras aos candidatos a vagas de emprego totalmente de graça, participação na Campanha do Agasalho, promovida pela Prefeitura de Volta Redonda, além das atividades externas para registro de demandas por serviços públicos junto à comunidade”, explicou o coordenador.

Secom VR