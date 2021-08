Policiais militares apreenderam na quarta-feira, após troca de tiros com traficantes, 1.038 cápsulas de cocaína, 131 tabletes de maconha, 74 tiras de maconha, uma pistola 9mm, dois carregadores, uma balança de precisão, um rádio de comunicador, três granadas e material do tráfico, na Rua A, no Morro da Glória I, em Angra dos Reis.

Uma denúncia anônima informando que traficantes estariam ameaçando e impedindo a circulação de moradores com barricadas levou os agentes até os suspeitos. Na chegada da viatura, os agentes foram recebidos à tiros e houve revide. Um jovem, de 24 anos, foi apreendido. Ele foi levado para a Delegacia de Polícia, de Angra dos Reis.