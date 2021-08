Prefeitura de Volta Redonda fará recadastramento de feirantes

Serviço busca fazer um diagnóstico mais fiel da realidade econômica do município, impactado pela pandemia do novo coronavírus

Com objetivo de organizar os espaços públicos e atualizar a realidade dos empreendedores da cidade, a Prefeitura de Volta Redonda, através da Secretaria de Fazenda, fará um recadastramento dos feirantes. De acordo com um levantamento feito pela pasta, devido ao cenário econômico que o país atravessa, houve um aumento dos chamados empreendedores e, consequentemente, da ocupação dos espaços, principalmente nesse período de pandemia.

A ação terá início na próxima semana e será feita com base no cadastro existente na prefeitura, de forma gradual para evitar a aglomeração de pessoas. A divulgação das datas será feita nos veículos oficias da prefeitura, como redes sociais e VR Destaque.

De acordo com o secretário Municipal de Fazenda, Erik Higino, que vem acompanhando o funcionamento das feiras livres há algum tempo, é preciso implantar nesses espaços algumas questões de ordem publica.

“Nosso interesse é de conhecer melhor essas pessoas que querem empreender em Volta Redonda. Todo negócio começa de alguma forma e precisamos entender essa dinâmica e conhecer as pessoas, até mesmo para tentar ajudá-las”, disse o secretário.

Através do recadastramento o poder público poderá fazer um diagnóstico do setor econômico da cidade.