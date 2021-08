Acidente envolve dois carros e deixa feridos no Retiro

Uma mulher ficou ferida em um acidente na manhã desta sexta-feira (6) em Volta Redonda. Ela dirigia um Renault Duster, que foi atingido por um Chevrolet Vectra, na Avenida Sávio Gama. De acordo com o que foi apurado pela reportagem, a mulher saia da Rua Santa Alzira e tentava acessar a avenida quando foi atingida.

Dentro do Vectra havia três homens, mas todos sofreram apenas escoriações. O motorista sofreu cortes no rosto e foi atendido no local. Um atendente do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) que estava indo trabalhar parou no local para realizar os primeiros socorros até a chegada do Corpo de Bombeiros.

A mulher foi levada para o Hospital São João Batista. Não há informações sobre o estado de saúde dela no momento desta publicação.