Casal fica ferido em acidente no Centro de Barra Mansa

Um acidente ocorrido na manhã desta sexta-feira, deixou um casal, o homem, de 29 anos, e uma mulher, de 28, com ferimentos na Avenida Joaquim Leite, no Centro de Barra Mansa. O casal, Pâmella Albuquerque Ferreira e Rômulo da Silva, estava em uma moto quando foram atingidos por um carro. O Corpo de Bombeiros foi acionado e após os primeiros socorros foram levadas para Santa Casa de Misericórdia. A unidade hospitalar não informou o estado das vítimas.

O motorista do carro não se machucou.

