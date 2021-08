Uma colisão envolvendo um Astra e um Gol na tarde desta sexta-feira, deixou três pessoas feridas, no cruzamento da Rua Cristóvão Leal com a Pedro Vaz, nas proximidades do Colégio Barão de Aiuruoca, no Centro de Barra Mansa.

Segundo a Guarda Municipal, de Barra Mansa, após a colisão os dois carros bateram contra uma mureta do Edifício, deputado Federal Denisar Arneiro. Fotos: Redes sociais