Encontro debate segurança pública na área rural de Barra Mansa

Propostas visam à implantação de ações que inibam a criminalidade no campo

A Secretaria de Desenvolvimento Rural de Barra Mansa, em parceria com o 28º Batalhão da Polícia Militar, promoveu na tarde dessa sexta-feira (06), no Parque Natural Municipal de Saudade, reunião para apresentar o projeto de segurança na área rural. O encontro contou com as presenças da vice-prefeita, Fátima Lima, do secretário da Pasta, Carlos Roberto de Carvalho, o Beleza, do presidente do Sindicato Rural e também diretor executivo do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, Adilson Rezende, da tenente coronel Andréia Ferreira da Silva Campos, do capitão da 2ª CIA, Marcelo Tavares, do vice-presidente Agropastoril, Gustavo Ramos de Souza, da presidente do Conselho Comunitário de Segurança, Regina Dornas Messias, e dos vereadores Marquinho Pitombeira. Cristina Magno, José Marques e Paulo da Gráfica, além de moradores e produtores rurais.

No encontro foram apresentadas propostas com a finalidade de inibir à ação de criminosos. Segundo o secretário Beleza, o município tem uma extensão rural de 400 km e nos últimos meses foram registrados desde pequenos furtos até assaltos à mão armada, com vítima fatal, além de roubos de equipamentos agrícolas e gado. “Os produtores e moradores dessas localidades estão temerosos em frequentar e pernoitar em suas propriedades. Isso é muito ruim, pois além de causar o êxodo rural, prejudica parte da economia do município, que tem grande vocação na criação de gado de corte, pecuária leiteira e produção de hortaliças. Por isto, esta parceria entre o Poder Público Municipal e a Polícia Militar é tão importante”, destacou.

A tenente coronel Andréia Ferreira da Silva Campos disse que as propostas foram traçadas com envolvimento dos moradores, Prefeitura e entidades do setor e tem a meta de prestar serviços da melhor qualidade à sociedade. “Vamos criar o monitoramento e a patrulha rural, com rondas ostensivas em áreas com maior índice de criminalidade. Os Departamentos de Polícia Ostensiva também serão reestruturados visando atender a população com maior eficiência e estreitar nossos canais de comunicação, inclusive com o disque 190. A iniciativa é pioneira na regiao”, enumerou.

O capitão da 2ª CIA, Marcelo Tavares, se colocou à disposição para continuar trabalhando pelo bem estar e segurança da sociedade. Gustavo de Souza disse que à frente da Aciap (Associação Comercial, Industrial, Agropastoril e Prestadora de Serviços) tem trabalhado para garantir maior participação dos produtores na entidade.

Adilson Rezende reforçou a necessidade de manter um efetivo da PM na área rural visando à manutenção da paz, segurança e empregabilidade. Por fim, a vice-prefeita, Fátima Lima, lembrou do expressivo número de mulheres que vivem na área rural e da produção. “Estamos tratando de um conjunto de fatores que merecem ser olhados com maior atenção. Se valorizamos a presença da mulher no campo, precisamos garantir segurança”.

Para a presidente do Conselho Comunitário de Segurança, Regina Dornas Messias, a reunião, além de bastante proveitosa, serviu para levar demandas das comunidades rurais e debater sobre a segurança pública na área. Foto: Felipe Vieira