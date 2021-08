Para iniciar o projeto “Despertar: Sou feliz sem drogas e sem violência” e as capacitações com os professores da Faetec, na segunda-feira (09/08), às 8h, acontece o evento de lançamento na Rua do Catete 247 (Antigo prédio da Une). Estarão presentes o governador Cláudio Castro; o deputado federal Delegado Antonio Furtado; o secretário de Ciência e Tecnologia e Inovação, Dr. Serginho; o presidente da Rádio Roquette Pinto, Tiago Gomide; o presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (Faperj), Jerson Lima; e o presidente da Faetec, João Carrilho.

Evento: Lançamento do projeto “Despertar: Sou feliz sem drogas e sem violência”

Data: 09/08/2021 (Segunda-feira)

Horário: 8h



Local: Rua do Catete 247 (Antigo prédio da Une)