Motorista atropelador é preso em flagrante

O motorista, de 30 anos, que atropelou Angélica Andrade Barbosa Teixeira, de 52 anos, foi preso em flagrante pela delegada assistente Ericka Júlio Batitucci. O acidente ocorreu no sinal de trânsito da Avenida Amaral Peixoto com a Rua José Hauegen, sob o Viaduto Heitor Leite Franco, no Centro de Volta Redonda.

Segundo foi apurado no local, a motociclista estava esperando o sinal abrir para dar a partida. No momento em que o sinal abriu ela entrou na Avenida Amaral Peixoto, quando o Ônix passou e atropelou a motociclista. Angélica foi socorrida e levada ao Hospital São João Batista, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo a delegada assistente, o preso deve passar por uma audiência de custódia (apresentação a um juiz) até este sábado. O homem afirmou que não sentiu o impacto da batida com a moto. Também afirmou que está em tratamento de saúde, porque perdeu o pai recentemente.

O motorista disse também que sofreu agressões físicas, com socos e pontapés, de populares após ser algemado pelos guardas municipais. Segundo os guardas municipais, o atropelador tentou fugir pela contramão entrando pela Rua São José de Calazans, que fica ao lado do Viaduto Heitor Leite Franco. Na tentativa, ele acabou colidindo com um muro do parque transmissor da Light. Um pneu do carro furou.

ANGÉLICA

O corpo de Angélica foi liberado do Hospital São João Batista e levado para o IML (Instituto Médico Legal), em Três Poços, em Volta Redonda. O sepultamento está marcado para às 15 horas, no Portal da Saudade. A vítima morava no bairro Siderópolis e tinha uma filha de 18 anos. Angélica era comerciária, mas estava licenciada. Foto: Divulgação