Trabalhos devem durar oito meses e integram convênio firmado com Governo do Estado. Investimento é de mais de R$ 10,9 milhões com recursos do município

Uma grande obra de recomposição asfáltica teve início em Volta Redonda, abrangendo diversas ruas e atendendo mais de 10 bairros da cidade. Em execução por uma empresa contratada pela prefeitura e com fiscalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI), os trabalhos devem durar oito meses e integram um convênio com o Governo do Estado e o município. Um investimento de mais de R$ 10,9 milhões com recursos do Poder Público Municipal, além de valor quase igual em material.

O serviço teve início pela Avenida Paulo Erlei Abrantes, no bairro Três Poços, mas ele ocorrerá em mais de uma frente de trabalho. Os outros pontos que serão revitalizados são: Avenida Álimo Antônio Francisco, no Pinto da Serra; Avenida Nossa Senhora do Amparo, no Santa Rita do Zarur; Rodovia dos Metalúrgicos, na altura da Casa de Portugal; bairro Roma. Em seguida, as obras alcançarão os bairros Aterrado, Ponte Alta, São Geraldo e Vila Santa Cecília.

De acordo com a subsecretária de Infraestrutura, Poliana Gama, o governo estadual tem entrado com a doação de materiais, enquanto a prefeitura contratou uma empresa para usinagem e aplicação do asfalto quente.

“Tivemos início pela Avenida Paulo Erlei, onde estamos fresando o asfalto e fazendo a troca de solo. Este é um trabalho de qualidade, um asfalto que tem maior durabilidade. Sem dúvidas a população vai sentir a diferença. Até então fizemos paliativos, com as operações tapa-buracos e agora será uma grande obra de recomposição asfáltica mesmo”, destacou Poliana.