Projeto ‘Revi-VER’ realiza 130 cirurgias de catarata nesta sexta-feira

Pacientes são atendidos no centro cirúrgico móvel instalado na Ilha São João; exames pré-operatórios e revisões também acontecem no local

A Prefeitura de Volta Redonda, através da Secretaria de Saúde (SMS), iniciou nessa semana a segunda fase do projeto “Revi-VER” de cirurgias de catarata. O programa pretende zerar a fila de espera dos moradores que aguardam pelo procedimento há mais de dois anos. Nesta sexta-feira, dia 06, estão previstas a realização de 130 cirurgias de catarata. Hoje há dois médicos oftalmologistas em atendimento simultâneo no centro médico cirúrgico móvel, instalado na Ilha São João.

Além disso, o programa Revi-VER atenderá no período da tarde outros 30 pacientes em consultas pré-operatórias. De acordo com a secretaria de Saúde, também serão realizadas neste dia revisões das cirurgias feitas na quinta-feira (05) e revisões dos procedimentos efetivados nos últimos de 30 dias. Na primeira fase do programa, foram realizadas 505 cirurgias de catarata. Os atendimentos da segunda fase do Revi-VER acontecerão até a próxima semana na Ilha São João.

Como participar do projeto Revi-VER?

Qualquer morador de Volta Redonda que já tenha sido diagnosticado com catarata pode se inscrever. O interessado ou familiar deve procurar o DIPA – Departamento de Informação, Programação e Avaliação – que fica na Secretaria de Saúde, no antigo hospital Santa Margarida, no bairro Niterói, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17 horas.

É preciso levar cartão do SUS ou CPF e documento com foto do paciente, além de um número de telefone para contato. Não é necessário ter encaminhamento oftalmológico, pois haverá avaliação médica antes do procedimento cirúrgico.