Turmas de Marketing Digital, Planejamento Financeiro para o Comércio, Controle de Custos Fixos e Variáveis, beneficiadas pelo Programa Senac de Gratuidade iniciam nos dias 16 e 17 de agosto e são mais uma iniciativa do movimento Rio de Mãos Dadas pelo Interior

O Senac RJ recebe inscrições até o dia 9 de agosto para preencher 120 vagas em cursos de qualificação profissional gratuitos em Volta Redonda e Valença pelo Programa Senac de Gratuidade (PSG). A ação é mais uma iniciativa do movimento Rio de Mãos Dadas pelo Interior, liderado pelo Sicomércio Volta Redonda e pelo Sicomércio Valença em suas regiões. Serão oferecidas três oportunidades de habilitação, ministradas na modalidade de ensino a distância: Marketing Digital, Planejamento Financeiro para o Comércio, Controle de Custos Fixos e Variáveis. As turmas iniciam nos dias 16 e 17 de agosto e os interessados podem obter informações pelos telefones (24) 3347-3326 / 3347-5111, por e-mail voltaredonda@rj.senac.br ou, presencialmente, nos sindicatos locais: Sicomércio Volta Redonda (Rua Bernardo Ferraz, 383 – Aterrado) e Sicomércio Valença (Rua Padre Luna, 99 – Loja 25 – Centro), de segunda a sexta, das 9h às 12h e 14h às 17h

O curso de Marketing Digital atende a maiores de 16 anos e ensina a criação de plano de marketing e comunicação digital, tendo em vista a tendência do e-consumidor em busca por produtos e serviços na internet, incluindo as redes sociais.

O curso de Controle de Custos Fixos e Variáveis é destinado a pessoas maiores de 16 anos com o objetivo de instrumentalizar o participante para realizar o controle de custos considerando sua composição e a operação de venda.

Já o curso de Planejamento Financeiro para o Comércio, também para maiores de 16 anos, ensina por meio de atividades práticas a analisar mercado interno e externo, indicadores de desempenho, indicadores de viabilidade, ponto de equilíbrio de lucratividade, rentabilidade e prazo de retorno de investimento, a fazer projeção de fluxo de caixa, orçamento e a criar estratégias de comercialização.

Para todos os cursos será preciso possuir acesso a um computador com sistema operacional, navegador padrão, acesso à internet e com pacote Office instalado. As aulas serão realizadas em dias e horários fixos, em tempo real.

O Programa Senac de Gratuidade (PSG) fornece cursos de educação profissional, com todo material didático incluso, a pessoas de baixa renda em busca oportunidades no mercado de trabalho. Para se candidatar às vagas é preciso comprovar renda familiar per capita de até dois salários mínimos federais, na condição de alunos matriculados ou egressos da educação básica e trabalhadores empregados e/ou desempregados.

Serão matriculados os primeiros 30 inscritos de cada curso com a documentação completa (cópias de RG, CPF e comprovante de residência), atendendo os requisitos do curso e do PSG. O regulamento está disponível no link https://psg.rj.senac.br/Documentos/NovoRegulamento.pdf?v=1

Para o presidente do Sicomércio-VR, Jerônimo dos Santos, é uma excelente oportunidade para jovens em busca de uma colocação no mercado de trabalho, principalmente, no varejo, porque são áreas que estão demandando profissionais, em especial, a de marketing. “Além disso, ter conhecimento sobre como administrar melhor custo e ter um planejamento financeiro faz toda a diferença para obter sucesso nos negócios. É importante inclusive para os pequenos comerciantes que vão ter uma capacitação e se aperfeiçoar em gestão”, comentou.

Rio de Mãos Dadas pelo Interior

Liderado pelo Sicomércio Volta Redonda e Sicomércio Valença, o Rio de Mãos Dadas pelo Interior busca contribuir para o desenvolvimento da economia e para reativar a potência dos municípios fluminenses impactados pelo longo período de pandemia. No dia 21 de junho foi realizado, em Volta Redonda, encontro digital gratuito para pequenos e médios empresários locais do setor de Varejo, com palestras e mentorias do Embaixador de Varejo do Senac RJ, Luiz Antônio Secco. Na região de Valença, o evento, em 12 de julho, atendeu aos setores de Gastronomia e Hotelaria com palestras e mentorias da Chef Embaixadora do Senac RJ, Teresa Corção, e do coordenador da graduação em Hotelaria do Senac RJ, Gustavo Araújo. A realização desses eventos faz parte do projeto Rio de Mãos Dadas, série de ações que visa incentivar a retomada da confiança da população fluminense e o envolvimento das pessoas em um clima de positividade em 2021.

Senac RJ

Há 75 anos o Senac RJ atua na profissionalização de mão de obra para o setor do Comércio de Bens, Serviços e Turismo no Estado do Rio de Janeiro. A instituição de ensino investe fortemente em inclusão social por meio de capacitação para o mercado de trabalho e é reconhecida como referência na oferta de cursos profissionalizantes.

Serviço:

Programa Senac de Gratuidade (PSG) – Vagas em Volta Redonda e Valença

Prazo de inscrição: até 9 de agosto

Informações e formas de inscrição:

Telefone: (24) 3347-3326 / 3347-5111

E-mail: voltaredonda@rj.senac.br

Ou, presencialmente nos sindicatos locais, de segunda a sexta, das 9h às 12h e 14h às 17h:

Sicomércio Volta Redonda – Rua Bernardo Ferraz, 383 – Aterrado

Sicomércio Valença – Rua Padre Luna, 99 – Loja 25 – Centro

Cursos em Volta Redonda

Marketing Digital (84h)

Início: 16/08

Horário: Segunda, quarta e sexta, das 19h às 22h

Controle de Custos Fixos e Variáveis (18h)

Início: 17/08

Horário: Terça e quinta, das 19h30 às 21h30

Cursos em Valença

Marketing Digital (84h)

Início: 16/08

Horário: Segunda, quarta e sexta, das 19h às 22h

Planejamento Financeiro para o Comércio (24h)

Início: 17/08

Horário: Terça e quinta, das 19h às 22h