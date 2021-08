Servidores da saúde terão treinamento para humanizar atendimento

Um atendimento humanizado e mais treinamento para os servidores da saúde é o que propõe o projeto de lei 1597/2019 aprovado ontem, em segunda discussão, na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (ALERJ)

O texto de autoria do deputado estadual Danniel Librelon (Replubicanos), prevê a implementação de medidas para humanização nos atendimentos dos serviços públicos de saúde. De acordo com o autor da proposta, “a humanização dos atendimentos na área da saúde é muito mais do que a qualidade clínica dos profissionais; exige qualidade de comportamento, compaixão e extrema dedicação”, citou Librelon.

A medida considera a situação de vulnerabilidade do paciente e de seu familiar, experimentando situação delicada de risco à saúde e fatores de ordem psicológica. O Governo do Estado deverá ofertar treinamentos e cursos aos agentes e/ou profissionais da área da saúde pública que tenham contato direto com pacientes, usuários ou familiares. O objetivo é a formação profissional dos servidores, enfatizando a necessidade da humanização no atendimento e acolhimento de forma empática e profissional.

Segundo Librelon, os pacientes ou seus familiares necessitam ter o sentimento de que estão sendo atendidos da melhor forma possível. “A saúde no Rio de Janeiro sempre teve problemas, mas a pandemia agravou ainda mais e expôs essas questões. É inadmissível chegar em um hospital público e ser maltratado por quem deveria ser o primeiro a cuidar”, disse o deputado.

Os conhecimentos e treinamentos a serem transmitidos aos servidores ou agentes que mantém contato com pacientes e familiares deverão ser obtidos mediante uso de profissional do quadro de servidores do Estado do Rio de Janeiro ou mediante convênio com instituições de ensino, de forma a não gerar ônus aos cofres públicos.

O projeto agora segue para o governador Cláudio Castro, que tem até 15 dias úteis para sancioná-lo ou vetá-lo.