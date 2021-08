Espaço das Artes Zélia Arbex, Zoo-VR e Arena Esportiva oferecem cultura e diversão para a família

Neste domingo, dia 8, pais e filhos têm diversas opções de lazer e entretenimento gratuitos para aproveitar o Dia dos Pais em Volta Redonda. A prefeitura possui alguns espaços públicos que oferecem opções esportivas, culturais e de diversão em família.

No Espaço das Artes Zélia Arbex, localizado na Praça Rotary, na Vila Santa Cecília, os amantes de cultura podem apreciar a exposição “Entre Pigmentos e Expressões” do artista plástico David Neri. O público poderá visualizar as obras pelos vidros da galeria que segue fechada, por conta da pandemia.

A exposição traz 10 obras de diferentes técnicas do artista, ilustrador, tatuador e aspirante a escritor nas horas vagas. Para esta exposição, David Neri preparou trabalhos feitos apenas com tinta branca e os pigmentos: azul, vermelho, amarelo e preto.

Zoo-VR

Tradicional na cidade, o Zoológico Municipal de Volta Redonda (Zoo-VR), no bairro Sessenta, é uma das opções mais procuradas aos fins de semana e oferece parque com brinquedos, espaços integrados à natureza para descansar e aproveitar o tempo em família, praça de alimentação, plantel com aproximadamente 320 animais entre aves, mamíferos e répteis, além de outras áreas como o labirinto, o trenzinho e o lago.

Muito procurado pelos visitantes, o recinto de imersão está funcionando com visitas guiadas por monitores, na parte da manhã, das 10h às 11h30, e à tarde, das 14h30 às 16h.

Medidas – O uso de máscara é obrigatório durante toda a permanência no local. Além disso, antes de entrar no zoológico os usuários têm a aferição da temperatura constatada. Há disponibilização de álcool em gel em totens para higienização das mãos, além de lavatórios com água e sabão. As visitas são agendadas pelo site agendaverde.voltaredonda.rj.gov.br.

Esporte

Para os pais com uma veia esportiva, a Arena Esportiva no bairro Voldac está aberta à toda população das 6h às 10h, com a presença de um profissional de Educação Física e dois estagiários para atendimento e orientação. Quem vai pela primeira vez preenche um cadastro e um questionário, informando sobre sua aptidão para fazer atividades no local. Por conta da pandemia, o uso do vestiário está suspenso temporariamente. Os usuários da pista podem levar suas garrafas e abastecerem com água.

A idade alvo do atendimento é de 18 a 59 anos. O menor de idade pode participar, desde que esteja acompanhado dos pais ou com autorização dos mesmos. Sobre idade máxima, a Smel tem o trabalho específico voltado para a Melhor Idade nos núcleos pela cidade. Porém, apresentando atestado médico, a pessoa de 60 anos em diante pode realizar atividade também. Secom/PMVR