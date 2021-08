Um motociclista, de 53 anos, ficou gravemente ferido em uma colisão transversal na manhã desse sábado com uma carreta no km 217, da Rodovia BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), no distrito de Massambará, em Vassouras.

O condutor da moto foi socorrido em estado gravíssimo e levado para o Hospital Universitário de Vassouras. O trânsito sofreu retenção devido à presença de socorristas, a perícia e remoção dos veículos. Depois o trânsito fluiu normalmente.