A prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Saúde, recebeu neste sábado, 07, no Parque da Cidade, no Centro, 8.082 doses de vacinas contra Covid-19. Foram 4.200 doses da AstraZeca e 3.882 da Pfizer.

Após a chegada desta nova remessa, a coordenadora de Imunização do município, Marlene Fialho, confirmou a vacinação desta segunda-feira, 09, para homens e mulheres de 31 anos. “Com a chegada destas doses, iremos abrir novas idades e contemplar também as segundas doses que estão programadas. Nesta segunda-feira vamos imunizar as pessoas de 31”, revelou, acrescentando que este público será atendido no Teatro do Parque da Cidade. Já as pessoas que estão com a dose complementar agendadas, irão vacinar no mesmo local, porém em sistema drive-thru. Gestantes, puérperas e lactantes em até 24 meses de idade também estarão aptas a se imunizarem.

O horário será dividido em três, sendo de 08h às 12h para os nascidos de janeiro a abril, de 12h às 16h para os nascidos de maio a agosto, e de 15h às 18h para os nascidos de setembro a dezembro. Para ser vacinado, é necessária a apresentação de RG, CPF e comprovante de residência nominal atualizado. Para a segunda dose, basta levar o cartão de vacinação.