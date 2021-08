Carro de instalador de internet é incendiado em Resende

Um carro de um instalador de internet foi incendiado na sexta-feira, na Rua Agenor Marcondes Godoi, no bairro Paraíso, no bairro Paraíso, em Resende. Este é o segundo carro de instalador de internet incendiado em menos de uma semana. Moradores perceberam o incêndio e avisaram o instalador. Policiais militares foram acionados para o local, mas não conseguiram informações sobre os autores do incêndio.

O técnico estava no interior de uma residência fazendo a instalação quando foi avisado por moradores que o carro estava pegando fogo. Moradores viram que um veículo parou ao lado do carro da empresa e um objeto foi jogado pela janela.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu debelar as chamas. O veículo foi periciado e o caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Resende.

OUTRO CASO: Na semana passada um veículo de um instalador de internet foi roubado e encontrado mais tarde incendiado em Penedo (Itatiaia). Neste caso, a vítima contou que foi abordado e os bandidos disseram que ele não podia instalar a internet naquela localidade. Os marginais levaram o carro e atearam fogo.