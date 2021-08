Corpo de homem é encontrado no Rio Paraíba do Sul

O corpo de um homem, que estava desaparecido há uma semana, foi encontrado neste sábado por populares, no Rio Paraíba do Sul, na altura da Ilha Joaquim Duarte, no bairro Oficinas Velhas, em Barra do Piraí.

O corpo é do idoso Valter Luiz Baeta de 62 anos. Ele era morador do bairro Boa Sorte, em Barra do Piraí. Segundo o corpo de Bombeiros, o cadáver estava em adiantado estado de decomposição. O corpo foi removido e levado para o Instituto Médico Legal (IML), em Barra do Piraí.

Ele estava desaparecido desde o dia 29 de julho, quando saiu de sua residência e não foi mais visto.