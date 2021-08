Nutricionista vai capacitar Agentes Comunitários de Saúde, que atuam na Atenção Básica, para disseminar a ideia entre usuários da rede

A divulgação do movimento “Comer pra quê?” foi a estratégia adotada pela Secretaria de Saúde de Volta Redonda (SMS) para comemorar o Mês do Adolescente, celebrado em agosto. O projeto foi lançado em 2014, por meio de uma parceria entre o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDSA), a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFJR) e a Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UniRio).

De acordo com a nutricionista da área técnica de Alimentação e Nutrição, que apóia o Departamento de Atenção Primária da SMS, Natália Vicente Sesto Feres, o “Comer pra quê?” foi totalmente elaborado na linguagem do jovem com site e redes sociais. “É difícil fazer essa conscientização com o adolescente. Só informar, dar aulas sobre carboidratos, lipídios e proteínas, não causam mudanças significativas”, afirmou.

Natália explica que o movimento propõe ressignificar o conceito de alimentação, fazer entender que esta é uma questão de política pública de saúde. “É preciso questionar as mídias e não deixar que façam com que a gente se alimente de forma errada e adoeça. Temos que plantar na cabeça do adolescente, questões como: você presta atenção no que come? Você que é jovem pensa no futuro? Sabe que o que você come hoje vai refletir na sua saúde?”, exemplificou.

Capacitação e multiplicadores

Para que estas ideias repercutam entre os adolescentes de Volta Redonda, a Secretaria Municipal de Saúde está promovendo capacitação dos Agentes Comunitários de Saúde (ACSs), que atuam nas unidades da Atenção Básica para tornarem multiplicadores do “Comer pra quê?”. O objetivo é aproveitar o mês de agosto para chamar estes adolescentes para as unidades e divulgar a filosofia deste movimento.

A sugestão é fazer uma campanha utilizando cartazes informativos, promover rodas de conversa e projeção de vídeos do “Comer pra quê?” nas salas de espera. Chamar atenção para como estão se alimentando e promover, cada vez mais cedo, a consciência de que alimentação saudável com comida de verdade e menos quantidade de produtos industrializados melhor para saúde.

Os Agentes Comunitários de Saúde do Distrito 2 – o município está dividido em quatro regiões – que contém 11 unidades da Atenção Básica estão capacitados. As Unidades Básicas de Saúde (UBS) Monte Castelo e Jardim Paraíba, que já começou o trabalho de divulgação do “Comer pra quê?” entre os usuários; e as Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSF) Água Limpa I e II, Roma I e II, Jardim Belvedere, São Geraldo, São João, Siderópolis e Vila Rica/Tiradentes receberam a nutricionista. E, durante o mês de agosto, todas as unidades passarão pela capacitação.

O site do movimento “Comer pra quê?” é o: https://www.comerpraque.com.br/. Fotos: Divulgação/Secom PMVR