Candidatos ao curso de Administração oferecido por parceria com o UGB participam de reunião para esclarecer regras de acesso

Os interessados em uma das 35 vagas do curso superior de Administração para pessoas com deficiência, ofertado por parceria entre a Prefeitura de Volta Redonda e o UGB (Centro Universitário Geraldo Di Biasi), anunciada na última quarta-feira, dia 04, serão recebidos no Auditório da PMVR na tarde deste sábado, dia 07. O objetivo principal do encontro é tirar dúvidas sobre o processo para ingressar na universidade.

Durante a reunião, os candidatos também vão assistir à palestra ministrada pelo administrador de empresas Tiago Menezes, que atua em uma montadora de veículos. Ele é surdo e vai passar para o público sua experiência profissional e que mudanças o diploma universitário proporcionou na vida dele.

De acordo com o secretário da Pessoa com Deficiência, pastor Washington Uchôa, a parceria entre a prefeitura e o UGB vai oportunizar o ingresso de pessoas com deficiência na universidade. “Mais do que isso, vamos acompanhar todo processo, dando suporte para que tenham sucesso no processo seletivo e no decorrer do curso”, afirmou, ressaltando que vai participar da reunião para conhecer de perto os candidatos.

No encontro deste sábado, dia 07, a coordenadora do projeto e intérprete de Libras, Eliete Guimarães Vasques, vai tirar dúvidas sobre a documentação necessária e o processo seletivo, espécie de vestibular, que será feito no campus do UGB, com agendamento individual, entre os dias 09 e 14 de agosto. “A documentação deve ser entregue na hora da prova, que será acompanhada por mim. E os candidatos aprovados farão a inscrição para o curso imediatamente”, explicou.

O curso superior de Administração para pessoas com deficiência será realizado de forma híbrida, com aulas presenciais e remotas. A aula inaugural está marcada para o próximo dia 16 de agosto, às 18h, no campus do UGB, na Rua Deputado Geraldo Di Biase, nº 81, no bairro Aterrado. Secom/PMVR