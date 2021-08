PRF flagra condutor com CNH suspensa da Dutra, em Itatiaia

Policiais rodoviários federais (PRF) flagraram na noite de sexta-feira, por volta das 21h40min, durante fiscalização, um homem, de 33 anos, conduzindo um veículo VW Voyage TL MB, com placa do município de Tupã (SP), com a carteira Nacional de Habilitação (CNH) suspensa no km 318, da Rodovia Presidente Dutra, em Itatiaia.

Durante consulto ao sistema foi constatado que o condutor estava com o direito de dirigir suspenso desde o dia 14 de abril de 2021 até 09 de abril de 2022. O condutor foi detido pelo crime de trânsito (violar a suspensão ou a proibição para dirigir veículo automotor).

O homem foi multado em R$880,41 por conduzir com a CNH suspensa. Foi lavrado o Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), tendo o homem assinado Termo de Compromisso se comprometendo a comparecer ao JECRIM quando for intimado, sendo liberado para responder o processo em liberdade. O veículo foi liberado para outro condutor devidamente habilitado.