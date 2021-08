PRF flagra homem conduzindo veículo sem a CNH, em Itatiaia

Policiais rodoviários federais (PRF) estavam em trabalho de fiscalização por volta de 00h35min, deste sábado, quando pararam um veículo Jeep/Renegade, com placa de Barueri (SP), no km 318, da Rodovia Presidente Dutra, em Itatiaia.

Durante a abordagem, o condutor do veículo, de 27 anos, disse aos agentes que não tinha a CNH (Carteira Nacional de Habilitação). O proprietário do veículo estava sentado no banco do carona, confirmou ter entregue a direção do veículo para o condutor, mesmo sabendo que ele não era habilitado.

O proprietário do veiculo foi detido e o veículo foi liberado para ser conduzido por outra pessoa devidamente habilitado. A pena neste caso é de seis a um ano, ou multa. O proprietário assinou um termo se comprometendo a comparecer ao Juizado Especial Criminal (JECRIM), quando intimado.

Foram aplicadas as devidas multas no valor de R$1.760,82.