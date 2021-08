A prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, recolheu neste sábado, 07, um corpo de uma jaguatirica na estrada Alexandre Drable, que liga Barra Mansa ao município de Bananal-SP, na altura da Fazenda Bocaina.

Segundo o gerente de Unidades de Conservação e Recursos Hídricos, Douglas Muniz, a informação era de um atropelamento de um felino. “A equipe se deslocou até o local e verificou que era uma jaguatirica de aproximadamente quatro anos de idade. O animal já se encontrava morto e foi encaminhado para o UBM para poder ser utilizado nas atividades do curso de biologia e medicina veterinária”.

A veterinária especialista em conservação de animais selvagens, Mariana Angelim, falou dos procedimentos realizados na ação. “Segundo os achados de necropsia, o animal apresentava hemorragia visceral unilateral. Uma possível probabilidade da causa mortis seria atropelamento. Um dos fatores que estão levando espécies silvestres a um potencial risco de extinção é o atropelamento em rodovias, pela inserção urbanizada em seu habitat natural”, pontuou.

O secretário de Meio Ambiente, Vinicius Azevedo, que também participou do resgate, pediu conscientização aos motoristas que transitam na rodovia. “É muito importante que as pessoas que passam dirigindo pelo local redobrem o cuidado, principalmente no período noturno, para evitar acidentes e atropelamentos de animais silvestres”, revelou, acrescentando que foi feita a comunicação do caso ao Inea (Instituto Estadual do Ambiente) e ao ICMBIO (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade).

Fotos: Divulgação