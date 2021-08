Acidente de trânsito deixa um morto e dois feridos em Pinheiral

O capotamento de um carro, na madrugada deste domingo (8), resultou na morte de uma pessoa e deixou outras duas feridas em Pinheiral. O acidente foi na estrada que liga a cidade a Vargem Alegre distrito de Barra do Piraí.

A vítima fatal é uma mulher que ainda não teve a identidade oficialmente confirmada. Ela foi projetada para fora do veículo. O corpo já havia sido removido pelos bombeiros para o Instituto Médico Legal (IML) de Volta Redonda, no momento desta publicação.

Os feridos foram socorridos no Hospital Municipal Aurelino Barbosa, em Pinheiral. Não há informações sobre o estado deles. No mesmo local, outros dois carros saíram da pista. Com informações e foto do site da Rádio Acesa FM.