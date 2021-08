Identificada vítima fatal de capotamento em Pinheiral

Foi identificada como Richelly Reis, de 21 anos, a vítima fatal do capotamento ocorrido na madrugada deste domingo (8), em Pinheiral. O acidente ocorreu na estrada que liga a cidade ao distrito de Vargem Alegre, em Barra do Piraí. A vítima seria estudante de educação física em uma universidade particular de Volta Redonda.

Segundo as primeiras informações, o namorado dela, Gabriel Reis, estaria dentro do veículo com Richelly. Ele ficou ferido e foi levado ao hospital pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), onde no momento desta publicação passava por cirurgia no fêmur. A outra pessoa que estava no veículo ainda não foi identificada.

Ainda de acordo com as primeiras informações, Richelly teria sido projetada para fora do veículo. O corpo já havia sido removido pelos bombeiros para o Instituto Médico Legal (IML) de Volta Redonda, no momento desta publicação. Os feridos foram socorridos no Hospital Municipal Aurelino Barbosa, em Pinheiral. Não há informações sobre o estado deles.

No mesmo local, outros dois carros saíram da pista. Nas redes sociais, uma amiga de Richelly postou uma foto de lembrança ao lado da vítima, dizendo que ia lembrar dela sempre sorrindo. “Minha parceirinha!! Vc está num lugar bem melhor agr!!” (sic), lamentou o post. Richelly deverá ser sepultada no Portal da Saudade, em Volta Redonda, às 17 horas.