Policiais militares apreenderam no sábado (7) cocaína e maconha num terreno baldio na Rua Sebastião Gomes, no bairro Roseiras, em Barra do Piraí.

De acordo com os agentes, ninguém foi preso. No local, os policiais encontraram 176 pinos da droga e dois cigarros de maconha.

Todo o material foi levado para a delegacia de polícia da cidade.