Na tarde desta sexta-feira (06) o prefeito Rodrigo Drable visitou diversos pontos de Barra Mansa juntamente com o deputado federal Delegado Antônio Furtado e o deputado estadual Marcelo Cabeleireiro, para anunciar serviços e obras que acontecerão em breve no município. Inicialmente, o chefe do Executivo e os parlamentares acompanharam a primeira reunião do Conselho Comunitário de Segurança de Barra Mansa e seguiram para o Centro Estratégico de Segurança Pública (CESP), onde foi apresentada as melhorias realizadas no sistema de monitoramento da cidade e anunciada a transferência do serviço 190 para a unidade.

Participaram da visita ao CESP a vice-prefeita Fátima Lima, a tenente-coronel do 28°BPM, Andréia Campos, o secretário de Ordem Pública, William Pereira, os vereadores Jefferson Mamede e Rayane Braga, e os membros do Conselho de Segurança, Regina Dornas Messias, Deviane da Costa e Roberto Wagner de Souza.

Durante a visita, Drable destacou os investimentos realizados no CESP. “Estamos aqui verificando a reforma que foi feita no monitoramento da cidade. As nossas câmeras estão 100% funcionais. O deputado Furtado está fazendo uma emenda para implementarmos mais câmeras na cidade. Já com a implementação das luminárias de Led pela cidade, nós teremos uma ampliação imensa da quantidade de câmeras e do monitoramento”.

Drable também anunciou o acordo com a tenente-coronel Andréia Campos para a transferência do 190 ao centro de segurança. “A coronel Andréia acordou de trazermos para cá o 190, o chamado de telefone para polícia, o que permitirá que nós tenhamos aqui no monitoramento policiais militares, para que ações pelo centro da cidade, inclusive nos bairros, sejam além de efetivas, mais rápidas e dinâmicas. Essa parceria é o que faz com que Barra Mansa possa continuar avançando”.

O deputado federal Delegado Antônio Furtado pontuou a qualidade do serviço prestado no CESP e anunciou sua contribuição. “Eu quero agradecer ao prefeito Rodrigo Drable por estar aqui no CESP, vendo o trabalho de monitoramento de imagens que garantem a segurança da população. Vou contribuir com isso e já tenho uma emenda de 500 mil reais para expandir esse trabalho. Como profissional da segurança, o que eu quero é dificultar a vida do bandido e melhorar a vida do cidadão de Barra Mansa”.

Após o CESP, Drable e os deputados Furtado e Marcelo Cabeleireiro seguiram para Roselândia, onde o prefeito anunciou o asfaltamento de vias do bairro e a construção de uma creche. Também visitaram o comércio no Nova Esperança e foram à Vila Coringa, que terá cinco vias asfaltadas, incluindo a Rua Ataulfo Pinto dos Reis, como também a construção de uma quadra na Escola Estadual Municipalizada Comendador Geraldo Ozório Rodrigues.

