As cerca de 120 famílias do Núcleo Grande Oriente, localizado na Rua Grande Oriente, bairro Belmonte, em Volta Redonda, estão sendo beneficiadas com a segunda etapa da obra que visa buscar alternativa para o abastecimento de água para o núcleo. As equipes do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae-VR) concluíram a interligação da rede de água potável construída recentemente na Avenida Pernambuco com a rede de distribuição feita pelos moradores da rua do nível mais baixo do núcleo.

“O acesso à água potável para essas famílias é fundamental para a qualidade de vida delas e estamos trabalhando constantemente, com planejamento e foco, para levar água às áreas que ainda precisam”, afirmou o presidente do Saae-VR, Paulo Cesar de Souza, o PC.

De acordo com o engenheiro do Saae-VR, Sérgio Meira, o objetivo inicial é verificar se a tubulação está sem vazamentos e futuramente promover a liberação das ligações para aquela rua, após a realização dos procedimentos de fiscalização.

“Quanto à rua na parte mais alta do núcleo, ainda existem obras a serem executadas pelos moradores para que se permita o abastecimento de água potável”, explicou Sergio.

Primeira etapa – Em abril deste ano, as equipes do Saae-VR realizaram a interligação da rede de água potável construída na Avenida Pernambuco com a linha adutora localizada na Avenida Almirante Adalberto de Barros Nunes (Beira-Rio).

No local foram construídos 780 metros de rede até a entrada do núcleo. Para o trabalho foram utilizados retroescavadeira, caminhão munck (capaz de carregar e movimentar grandes cargas), motosserra e bomba de esgotamento de vala.