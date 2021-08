Smel abre inscrições para escolinha de handebol

A Secretaria de Esporte e Lazer de Volta Redonda está com inscrições abertas para sua Escolinha de Handebol. Podem se inscrever crianças e adolescentes de 12 a 17 anos. Os treinos acontecem terças e quintas-feiras, de 18 horas às 19h30min, no Ginásio Poliesportivo Carlos Augusto Haasis Filho, localizado na Rua 35-A, no Conjunto Habitacional Vila Rica-Tiradentes. As inscrições são gratuitas, assim como as aulas.

No momento, a escolinha conta com a participação de 20 crianças nesta faixa etária. Meninos e meninas podem participar. Os alunos devem comparecer acompanhados dos responsáveis para fazer a inscrição. O contato deve ser feito diretamente com o professor no ginásio, no momento da aula.

Os interessados devem ainda apresentar um documento pessoal. Os treinos são ministrados pelo professor Caio Almeida, contando com apoio do estagiário Hygor Alvarenga. A coordenação da escolinha é da professora de Educação Física Patrícia Sá.

Segundo ela, podem participar crianças e adolescentes de qualquer bairro da cidade. “Se houver mais alunos interessados a Smel pode abrir horários para novas turmas no ginásio. O handebol é um esporte que traz muitos benefícios para os jovens. É uma modalidade esportiva dinâmica. Além de um melhor condicionamento físico, contribui para a socialização, a tomada de decisões na resolução de problemas e, principalmente, na formação da personalidade dos nossos jovens”, afirmou.

Segundo a Smel, a equipe adulta de handebol de Volta Redonda estará participando da primeira rodada do campeonato estadual, no final deste mês. O subsecretário de Esporte e Lazer do município, Daniel Alves Ferreira, acrescentou que a escolinha faz parte do programa Esporte e Cidadania da Smel. Ele reforçou que não há restrições para as crianças e adolescentes de outros bairros participarem. (Foto: Divulgação)