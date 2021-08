Tarcísio e Glória seguem internados, mas quadro evolui bem

O estado de saúde do casal de atores Tarcísio Meira, de 85 anos, e Glória Menezes, de 86, evoluiu positivamente nas últimas horas. Os dois estão internados no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, com Covid-19. Eles foram hospitalizados no sábado (7).

Segundo a assessoria de imprensa dos atores, Tarcísio Meira está evoluindo bem e a equipe médica está esperançosa. O ator precisou ser intubado “para melhor conforto do tratamento” e não há previsão de alta. Glória apresenta “leves sintomas” e, “evoluindo bem”, “deve ter alta em breve”, informou a assessoria de imprensa do casal.

Ambos receberam a 2ª dose da vacina contra Covid em março deste ano, na cidade de Porto Feliz, no interior de São Paulo. Tarcísio e Glória são casados há quase 60 anos e pais do também ator Tarcísio Filho. (Foto: Instagram)