Voltaço tenta manter liderança no Amazonas

Primeiro colocado do grupo A da Série C do Campeonato Brasileiro, o Volta Redonda enfrenta o Manaus neste domingo (8), às 16h, na Arena da Amazônia. A vitória manterá o time na liderança da chave, independentemente dos demais resultados da rodada.

No primeiro turno, o Esquadrão de Aço venceu o confronto por 5 a 0 no Raulino de Oliveira. Entretanto, o comandante Neto Colucci afirma que o placar elástico não traduz o que foi o jogo e espera um jogo bastante.

“Vimos a força do Manaus no primeiro turno, quando até conseguimos vencer por 5 a 0, mas foi um placar totalmente adverso do que foi o jogo. Eles tiveram duas chances no início, mas o Vinícius foi muito bem e evitou os gols que mudariam a história da partida. E também sempre que um treinador chega a uma equipe, sabemos que a motivação aumenta, até porque é impossível um jogador ir para campo e não estar motivado para jogar, ainda mais jogando dentro de casa. Então acredito que o Manaus estará bem motivado para enfrentar o Volta Redonda, como também estaremos muito motivados para buscar a vitória fora de casa e nos manter na liderança do grupo”, disse o treinador.

Dos quatro reforços apresentados pelo Volta Redonda nesta semana, o atacante Rafael Tanque é o único relacionado para o confronto, podendo fazer a sua estreia com a camisa tricolor. O zagueiro Dilsinho, o meia Olávio e o atacante Pedrinho devem estar à disposição apenas no próximo confronto.

O Esquadrão de Aço lidera o grupo com 17 pontos ganhos, mesma pontuação do Ferroviário-CE, que tem um jogo a mais e leva a pior no saldo de gols. O Botafogo-PB é o terceiro colocado com 16 pontos, mesma pontuação do Paysandu-PA, que fecha o G4.

O ADVERSÁRIO – O Manaus trocou de técnico no final do mês passado, contratando Evaristo Piza para substituir Marcelo Martelotte. Piza possui uma longa carreira como treinador, com passagens Portuguesa Santista, Mirassol, XV de Piracicaba e pelo Botafogo da Paraíba, pelo qual foi campeão paraibano em 2019.

“O adversário vem liderando, perdeu uma partida na competição. É um time leve um time, que repete bem uma estrutura defensiva, os dois zagueiros sempre repetindo. O Emerson e o Luciano Naninho também mantêm essa estrutura. O Rômulo na frente às vezes mexe um pouco nos lados do campo, mas com características semelhantes”, disse o treinador do Manaus sobre o Volta Redonda, mostrando que analisou o time que vai enfrentar.

O Manaus ocupa a quinta colocação no grupo. O clube do Amazonas tem 14 pontos na competição. (Foto: Divulgação)