AAP-VR comemora Dia dos Pais  com associados de Barra do Piraí

Se os associados da Associação dos Aposentados e Pensionistas puderam comemorar o Dia dos Avós, em 26 de julho, em Volta Redonda, os de Barra do Piraí e adjacências comemoraram, também em grande estilo, o Dia dos Pais, no posto avançado daquele município. A programação ocorreu na manhã desta segunda-feira, 09, e contou com diversas atrações e prestação de serviços.

Como sempre acontece nos eventos da AAP-VR, funcionários e parceiros da instituição receberam com muito carinho os associados e visitantes que estiveram no posto avançado de Barra do Piraí. Eles foram recepcionados com música, executada pelo tecladista do Coral Alvorada, da Associação, Márcio Silva Rodrigues. Também lhes foi oferecido lanche, teste de colesterol, aferição de pressão arterial, oficinas de jogos e fotos divertidas.

As comemorações de datas especiais por parte da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda já se tornaram tradição e, segundo o presidente da instituição, Ubirajara Vaz, servem para uma maior integração entre os funcionários e os associados.

“Esses momentos também são muito importantes para que mais pessoas conheçam a nossa associação e atraem mais associados. Por isso, são dias, para nós, muito especiais, principalmente porque podemos, mesmo numa época, como essa, de pandemia, levar um pouco de alegria e oferecer serviços aos que nos visitam”, afirmou Ubirajara. Mais informações: (24) 2002-1925.