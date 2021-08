Interessados em participar devem realizar o cadastro através do endereço: http://vr.rj.gov.br/cmas no site da prefeitura

Estão abertas as inscrições para a 14ª Conferência Municipal de Assistência Social que acontecerá nos dias 26 e 27 de agosto. O evento, promovido pelo Conselho Municipal de Assistência Social com apoio da Prefeitura de Volta Redonda por meio da SMAC (Secretaria Municipal de Ação Comunitária), contará com programação online e presencial.

Com o tema “Assistência Social: Direito do Povo e Dever do Estado, com financiamento público, para enfrentar as desigualdades e garantir a proteção social”, as inscrições devem ser realizadas pelo site da prefeitura até o dia 23 deste mês (http://vr.rj.gov.br/cmas). As vagas são limitadas.

No primeiro dia de evento, das 8h30 às 12h, haverá uma palestra magna da assistente social, Dr. Ariane Paiva, onde também será aprovado o regimento interno da Conferência Municipal. No mesmo dia, das 14h às 17h, acontecerão os encontros presenciais na Universidade Geraldo Di Biase – UBG/FERP. O limite para participantes é de 150 pessoas.

O Secretário de Ação Comunitária, Munir Francisco, ressaltou a importância da participação da população de Volta Redonda, em especial os que usam os Cras (Centro de Referência em Assistência Social), Creas (Centro de Referência Especializado de Assistência Social), Centros Pop e Dia, além de entidades da sociedade que executam a Política de Assistência Social.

“O evento vai ajudar a avaliarmos e debatermos os avanços, e, principalmente, sobre o que esperam de melhoria na oferta dos serviços, programas, projetos e benefícios em Volta Redonda”, frisou Munir.

No dia 27, a conferência se encerra com a votação final das propostas. A presidente do Conselho de Assistência Social, Kátia Silvério Alves, lembrou que este é momento de participação da população é importante para que a gestão pública entenda o que é preciso fazer para avançar na área de políticas públicas.