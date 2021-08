Iniciativa é mais uma que visa estimular a doação de sangue e repor estoque da unidade

Nesta segunda-feira, 09, o Hemonúcleo de Barra Mansa realizou a entrega do prêmio da campanha do Dia dos Pais, o ‘Pai Torcedor’, para Ithalo Santiago, torcedor do Clube de Regatas do Flamengo. O sorteio, que aconteceu na tarde da última sexta-feira, 06, serviu como incentivo aos pais e filhos para doarem sangue e ajudarem na reposição do estoque de bolsas. A camisa foi um patrocínio da Atletic Esportes.

Ithalo explicou que foi a segunda vez que fez a doação. “No caso desta última, eu fiz para ajudar minha mãe, que passava por uma cirurgia na Santa Casa no dia, mas é sempre bom fazer para ajudar o Hemonúcleo. Foi muito gratificante receber esse prêmio, pois eu sou flamenguista doente e então a felicidade foi grande em poder receber esse presente”, revelou.

Vale lembrar que para doar sangue é necessário estar saudável, pesar mais de 50 quilos, ter entre 16 e 59 anos (menor de idade só acompanhado do responsável legal) e não estar grávida ou amamentando. Também é importante ter dormido pelo menos seis horas antes da coleta. É necessária a apresentação de documento oficial com foto

Nas 12 horas que antecedem a doação é proibida a prática de exercícios físicos e a ingestão de álcool. Quem tiver feito tatuagem, piercing ou maquiagem definitiva no período de 12 meses não pode doar sangue. Fumantes devem evitar o cigarro até duas horas antes da doação.

O Hemonúcleo de Barra Mansa fica anexo ao prédio da Santa Casa, na Rua Pinto Ribeiro, Centro, e funciona para coleta das 7h às 11h. Foto: Divulgação