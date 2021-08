Um jovem, de 18 anos, foi assassinado no domingo na Rua Presidente João Goulart, no bairro Mirante Sul, em Três Rios. A vítima foi identificada como Renan Barbosa de Souza. Segundo os agentes, populares informaram que os criminosos estavam em um carro, mas ninguém soube informar a cor, modelo e placa do automóvel.

O corpo foi liberado após a perícia e levado para o IML (Instituto Médico Legal). O caso foi registrado na Delegacia de Polícia, de Três Rios.