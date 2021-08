Morre mais uma vítima do acidente em Pinheiral

Morreu na noite de domingo (8), no Hospital São João Batista, em Volta Redonda, o namorado de Richelly da Costa Temponi Reis, de 22 anos, primeira vítima fatal do acidente ocorrido na estrada que liga Pinheiral ao distrito de Vargem Alegre, em Barra do Piraí. Gabriel Reis dos Santos tinha 19 anos, teve fratura no fêmur e traumatismo crânio-encefálico, não resistindo aos ferimentos.

O carro em que o casal estava capotou. Com o acidente, Richelly foi projetada para fora do veículo e morreu no local. Outro jovem, de 25 anos, identificado como Matheus Temponi, também estava no veículo. Ele foi socorrido para o mesmo hospital onde foi levado Gabriel e sofreu trauma na face, mas não corre risco de morte .

As circunstâncias do acidente ainda não foram esclarecidas. Outros dois carros saíram da pista no mesmo local, mas não foi possível confirmar com fontes oficiais se houve relação entre os fatos. Richelly foi sepultada no fim da tarde de domingo, no Portal da Saudade. Ainda não se sabe o horário do sepultamento de Gabriel.