Reformulado pelo deputado federal Delegado Antonio Furtado, o programa de conscientização contra as drogas vai começar pelas unidades da Faetec e impactar 30 mil alunos

O trabalho de conscientização contra as drogas ganhou mais um aliado, o projeto “Despertar: Sou feliz sem drogas e sem violência”. Lançado hoje (09/08) no Rio de Janeiro, começa a fazer parte da grade de ensino da Faetec, em todo o estado. A cerimônia aconteceu no Antigo prédio da Une, na rua do Catete, e estiveram presente o deputado federal Delegado Antonio Furtado; o presidente da rádio Roquette Pinto, Thiago Gomide; o presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (Faperj), Jerson Lima; o vice presidente educacional da Faetec, José Wilson Coura Pinto; e Vinicius Peixoto, da Startup Rio.

– É uma satisfação lançar o projeto “Despertar”. Hoje estamos fincando a bandeira de resistência contra as drogas para prevenir dos efeitos destrutivos causados na sociedade. Vamos plantar uma semente para imunizar 30 mil alunos e suas famílias. Tudo começou com um sonho e agora vemos a união de voluntários, pessoas muito capacitadas, que acreditaram na nossa ideia e sabem da importância de contribuir com a formação dos jovens – comemorou o deputado federal Delegado Antonio Furtado.

Além de marcar o início das atividades do projeto “Despertar: Sou feliz sem drogas e sem violência”, o evento serviu para apresentar aos profissionais da educação como o assunto será abordado nas aulas e também para fazer as gravações dos materiais educativos e palestras dos profissionais que se voluntariaram para participar do programa.

– Esse projeto envolve de maneira diferente as pessoas. O deputado Furtado lançou uma semente e conseguiu reunir muitas pessoas de excelência para participar. Sou grato por fazer parte dessa iniciativa. Amadureci muito ao ser inserido em uma realidade que não conhecia a fundo – parabenizou José Wilson, vice-presidente educacional da Faetec.

Devido a pandemia, somente os palestrantes, autoridades e alguns professores participaram presencialmente do evento, que contou com transmissão via internet para os demais profissionais, que serão capacitados, e outros convidados.

– Nosso objetivo é juntar forças para termos sucesso nessa empreitada. É uma honra ter a Faperj nesse projeto desenvolvido pelo deputado Delegado Antonio Furtado. A gente sabe quantas batalhas já perdemos para as drogas e a educação é a melhor maneira de ter bons resultados nessa guerra – afirmou Jerson Lima, presidente da Faperj.

Dividido em etapas, a primeira turma do projeto “Despertar: Sou feliz sem drogas e sem violência” terá 3 mês de duração para contemplar as fases de abordagens com os professores capacitados, a participação dos alunos nas palestras online com a produção de redações sobre o tema. As 50 melhores produções textuais serão publicadas em livro, editado pelo setor de Imprensa Oficial do Estado, e as 15 melhores serão transformadas em podcasts gravados pela Rádio Roquette Pinto.

– Nossa ideia é deixar a Rádio Roquette Pinto cada vez mais inclusiva e esse projeto do deputado Antonio Furtado veio de encontro aos nossos objetivos. As drogas estão presentes em todas as camadas da sociedade, sem distinção. Não tivemos como dizer não a uma proposta tão interessante e importante – destacou Thiago Gomide, presidente da rádio Roquette Pinto. Suély Zonta/Assessoria de Imprensa