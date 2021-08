A primeira turma inscrita para o Curso de Formação Política, uma iniciativa do vereador Jari de Oliveira (PSB), participou na manhã deste sábado, dia 07, de aula inaugural, presencial, no auditório da UFF (Universidade Federal Fluminense), campus Aterrado. O evento respeitou todas as regras de prevenção à Covid-19 como a disponibilização de álcool 70% e o distanciamento entre pessoas.

O vereador Jari reafirmou que a informação é a chave para ampliar a participação popular na política. “Este é o objetivo do curso, promover o conhecimento das questões políticas, fornecer argumentos sérios, passados por pessoas idôneas com experiência no assunto. Este é mais um investimento na participação popular, que é marca de meus mandatos na Câmara de Vereadores”, falou.

Também participou da abertura o diretor do Instituto de Ciências Humanas e Sociais da UFF, Júlio Cesar Andrade de Abreu, que será um dos dinamizadores do curso. “O processo de formação de cidadãos é algo extremamente necessário e importante nos dias atuais. A iniciativa do vereador Jari atende a esta necessidade. Ao organizar um curso de formação, com uma equipe de dinamizadores composta por docentes de diversas instituições, pesquisadores e gestores públicos experientes, com uma abordagem plural, quem ganha com isso é sociedade e a democracia”.

O coordenador do curso, professor e mestre José Arimathéa Oliveira, vice-presidente do PSB-Volta Redonda, explicou para a turma a dinâmica das aulas, lembrando que 75% do curso será de forma virtual, pela plataforma Google Meet. “Tivemos esta preocupação por conta da pandemia, voltamos a nos encontrar para o encerramento do curso, em meados de setembro”, contou.

Os assuntos abordados serão: “O que é política com P maiúsculo?”; “Democracia: o que temos e o que queremos?”; “Capitalismo X Socialismo X Comunismo: Que bicho é esse?”; “Construção de Políticas Públicas: Como se faz?; “Mandato Participativo: Qual a função do legislador?”; “Participação Popular: O que é e como se faz?”; “Transparência e Controle Social: Cuidando do que é de todos!”; e “O que é ser de Direita ou de Esquerda? Como se organizam os partidos políticos”.

Para tratar dos temas propostos, o Curso de Formação Política terá como dinamizadores o coordenador do curso, José Arimathéa; Júlio Cesar Andrade de Abreu, que é mestre e doutor em Administração (UFBA) com experiência em planejamento público, democracia participativa e democracia eletrônica; Igor Alves de Sá e Souza, graduado em Administração Pública, pós-graduado em Contabilidade Pública, especializando em Finanças Públicas pelo Tribunal de Contas de Minas Gerais; Marcos Vinícius Delgado, que é doutorando em Políticas Públicas pela UFRJ, graduado e mestre em Administração e especialista em Administração Pública e Desenvolvimento Regional pela UFF e IFRJ, respectivamente.

E ainda Lincoln Botelho, urbanista, bacharel em direito, professor na UGB e foi secretário de Planejamento por duas décadas em Volta Redonda; Raone Cassin Maia Ferreira, que é historiador, mestre em ensino pela UFRJ e doutorando em Educação pela PUC-RJ; além do consultor técnico do Instituto Rua Viva de Mobilidade Urbana, João Alves, que sugeriu a realização do curso ao vereador; do ex-vice-prefeito de Volta Redonda, Carlos Roberto Paiva; e do vereador Jari.

O tema de abertura foi desenvolvido pelo deputado federal Alessandro Molon (PSB-RJ), que contou com sua graduação e mestrado em História pela UFF e sua experiência na política para abordar “Política com P Maiúsculo”. “Foi uma excelente iniciativa do vereador Jari convidar o povo de Volta Redonda para uma reflexão sobre a política nestes tempos desafiadores. E, para mim, foi um prazer participar. Apostar na cidadania é a escolha mais acertada que podemos fazer”, disse o deputado.

Entre os componentes da turma, estavam Marcos Cerqueira Campos, que atuou como metalúrgico por 30 anos, e o servidor público estadual Ivan Lopes. O primeiro, quer aprofundar seus conhecimentos na política para ser mais atuante em sua comunidade. O segundo afirma que política faz parte da vida de todos nós. “Não há espaço para dizer que não gostamos de política. Ela faz parte do nosso cotidiano e quanto mais informações tivermos, melhor nos posicionamos”, acredita Ivan.