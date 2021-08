Balanço ainda é parcial, pois drive-thru e algumas unidades ficarão abertas até as 20 horas; número será ainda maior

A Prefeitura de Volta Redonda, através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), aplicou mais de dez mil doses de vacina contra a Covid-19 nesta segunda-feira, dia 09, estabelecendo um novo recorde desde o início da campanha de vacinação contra o vírus. Ao longo do dia, foram vacinadas pessoas com 30 anos ou mais com a primeira dose na Ilha São João, assim como outras pessoas que completaram o ciclo de imunização nas Unidades de Saúde espalhados pelos bairros. O trabalho, no entanto, seguiu pelo início da noite.

Somente no drive-thru da Ilha São João, foram vacinadas cerca de 4.950 pessoas com a primeira dose, isso até as 18 horas. No entanto, os trabalhos no local seguiram até por volta das 20 horas. Nas Unidades de Saúde, foram aplicadas 5.271 segundas doses e mais 170 primeiras doses. Além do drive-thru em horário estendido na Ilha São João, as Unidades de Saúde dos bairros São Geraldo, 249, Vila Rica/Tiradentes, São João, Vila Mury, Volta Grande, Santa Cruz, Santo Agostinho e Siderlândia também funcionaram até as 20 horas. O balanço final da vacinação desta segunda-feira, desta forma, só será conhecido na manhã desta terça-feira.

“A estrutura da Rede Municipal de Saúde nos permite alcançar estes números. Bastou o Ministério da Saúde nos enviar um quantitativo maior de doses, que fizemos um trabalho ainda sem igual desde o início da campanha de vacinação. E fica a certeza: se chegarem mais doses, vamos vacinar mais pessoas. Temos capacidade para isso”, disse a secretária municipal de Saúde, Maria da Conceição de Souza Rocha.

Programação

A vacinação contra a Covid-19 continua nesta terça-feira, dia 10, para pessoas de 28 e 29 anos ou mais, em drive-thru na Ilha São João, no horário das 08h às 16h.

A programação da segunda dose será feita nas unidades de saúde dos bairros para quem tomou primeira dose da CoronaVac até o dia 13 de julho. Uma nova remessa de Astrazeneca está sendo aguardada para que seja retomada a aplicação de segunda dose desta vacina.