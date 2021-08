Primeiras doses foram aplicadas em drive-thru na Ilha São João com encerramento às 16 horas

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), vacinou nesta terça-feira (10), 4,3 mil pessoas acima de 28 anos. As primeiras doses contra a Covid-19 foram aplicadas em drive-thru, na Ilha São João, com encerramento às 16 horas. Motoristas, motociclistas e pedestres que passaram pelo local elogiaram a organização e o atendimento dos profissionais de saúde.

O município promoveu dois dias consecutivos de vacinação em drive-thru para aplicação de primeiras doses. Com o balanço da vacinação desta terça, Volta Redonda vacinou mais de 15 mil pessoas, no período, entre primeiras e segundas doses que foram disponibilizadas nas Unidades de Saúde.

A atualização dos dados das aplicações de doses ainda está sendo inserida no sistema do e-SUS para envio ao Ministério da Saúde. Volta Redonda aguarda o envio de novas remessas de vacinas do Governo Federal para dar continuidade ao processo de imunização.

A secretaria de Saúde, ressalta, que para diminuir a faixa etária do público-alvo da vacinação é necessário o quantitativo suficiente de doses para atender a demanda da população de Volta Redonda.