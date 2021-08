Operação conjunta removeu seis motocicletas ao Depósito Público Municipal e aplicou 31 autos de infração por desrespeito ao Código de Trânsito Brasileiro

A Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) tem intensificado a parceria com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) no combate a irregularidades no trânsito. Na última sexta-feira (6), uma operação conjunta removeu seis motocicletas ao Depósito Público Municipal e aplicou 31 autos de infração por desrespeito ao CTB (Código de Trânsito Brasileiro).

O comandante da GMVR, João Batista dos Reis, explicou que os autos de infrações foram por diversos motivos, entre eles falta de CNH (Carteira Nacional de Habilitação) ou com categoria diferente do veículo conduzido; dirigir sem equipamento obrigatório/ineficiente ou com veículo devidamente licenciado.

“Com apoio da PRF, através do convênio com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, efetuamos operações nas áreas limítrofes do município. Estamos intensificando as fiscalizações com objetivo de retirar de circulação aqueles veículos que estão em mau estado de conservação, que possam ser usados na prática de ilícitos ou que sejam conduzidos por pessoas não habilitadas”, observou Batista, citando que esta foi a terceira operação em conjunto com a PRF no ano.

As ações ocorreram em três pontos da cidade: São Luiz (nas proximidades do posto Borba-Gato), próximo à sede da GMVR, na Ilha São João e Santo Agostinho, na entrada do bairro, próximo ao trevo com a BR-393. Fotos: Cedidas pela GMVR