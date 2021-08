Desta vez os beneficiados serão os médicos que atuam na unidade de saúde

Com o objetivo de padronizar o atendimento, condutas e uso de equipamentos no atendimento a pacientes com parada cardiorrespiratória (PCR) e intubação orotraqueal, os médicos do Hospital Nelson dos Santos Gonçalves (HNSG) vão passar por uma capacitação. O processo ocorrerá entre os dias 17 e 24 de agosto, nos laboratórios de simulação realística do Centro Universitário de Volta Redonda (UniFOA), em Três Poços. As inscrições estão sendo feitas na secretaria do HNSG.

A ação faz parte de um ciclo de capacitação realizada pelo HNSG, voltado aos profissionais que atendem na unidade. A primeira delas foi sobre Ventilação Mecânica, destinada aos enfermeiros do hospital. Nas próximas, os assuntos abordados serão sobre Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) e Acidente Vascular Cerebral (AVC).

De acordo com o administrador do Hospital Nelson dos Santos Gonçalves, Reginaldo Moreira, a parceria com a UniFOA é fundamental para a implementação do projeto.

“Com laboratórios de simulação realística muito bem equipados será possível vivenciar cenários bem próximos da realidade das salas de emergência dos serviços de saúde”, disse o administrador.

A coordenação da capacitação ficará sob a responsabilidade dos professores da Faculdade de Medicina da UNIFOA, Igor Braz e Rodney Gomes, juntamente com os acadêmicos internos Bruno Setta, Luiza Pereira, Mayra Novaes e Rider Santiago.

O médico Rodney Gomes destaca que iniciar a capacitação dos médicos pela PCR é estratégico. “É um evento dramático cujo atendimento sistematizado e bem executado é capaz de salvar milhares de vidas. Para se ter uma ideia, estudos mostram que cada minuto perdido no atendimento à PCR diminui em 10℅ as chances de sobrevivência”, ressaltou o médico.

Hospital Nelson dos Santos Gonçalves

O Hospital Nelson dos Santos Gonçalves (HNSG) é uma unidade de Pronto Atendimento em Urgência e Emergência e conta com três leitos na sala vermelha equipados para atender pacientes críticos.

SECOM VR