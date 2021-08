Juiz determina que prefeitura paga o PCCS do funcionalismo

O juiz Alexandre Custódio Pontual, da 5ª Vara Cível, mandou que a prefeitura pague o Plano de Cargo, Carreiras e Salários (PCCS), do funcionalismo, emitindo os contracheques para todos os beneficiados no prazo de dez dias. O Juiz determinou também que os respectivos contracheques emitidos devem ser pagos até o último dia do mês, sob pena de novo arresto nas contas da Prefeitura. O governo terá ainda que juntar ao processo o valor de impacto na folha “a fim de se que promova medidas sub-rogatórias na hipótese de novo descumprimento”.

Na decisão, o juiz Alexandre Pontual determina a intimação urgente do prefeito Neto (DEM) e da Procuradoria-Geral do Município (PGM). A prefeitura de Volta Redonda informou que ainda não recebeu oficialmente a decisão.

O PCCS foi aprovado na década de 1990, no governo do então prefeito Paulo Baltazar, mas nunca foi cumprido. O Sindicato dos Funcionalismo Público de Volta Redonda entrou na Justiça e ganhou em todas as instâncias, sendo um tema já transitado em julgado (não cabe mais recurso). Mesmo assim, o plano não é cumprido.