Neném segue com os trabalhos e cumpre normas do Ministério da Saúde

O vereador Nilton Alves de Faria, “o Neném”, atual presidente da Câmara Municipal de Volta Redonda (2021), tem cumprido os protocolos e seguido às normas de acordo com o Ministério da Saúde e a Secretaria Municipal referentes à pandemia do novo coronavírus Covid-19.

O presidente do Legislativo garante que todo empenho está voltado à proteção dos nobres colegas vereadores, dos servidores da Casa, dos cidadãos que acompanham os trabalhos nas sessões plenárias, dos representantes dos veículos de comunicação e da população de Volta Redonda.

Neném torce para que o avanço da vacina no município continue a passos largos e na adesão da população em se proteger através da vacinação, lembrando sempre do distanciamento, do uso de máscara e da higienização das mãos, evitar sempre aglomeração. Ressalta que todo o trabalho do Legislativo está dentro da normalidade e confirma que é fruto do empenho de cada servidor da CMVR, que abraçou sua gestão desde 2020 e confiou no seu comando a frente da Casa Legislativa.

Informa que na próxima semana as sessões retornam à normalidade (terças e quintas-feiras), seguindo todos os protocolos preconizados.