Policiais militares estavam em patrulhamento na noite de segunda-feira, por volta das 23h30min, quando observaram um veículo, de aplicativo, conduzido por um homem, na Rua Coronal Manoel Bernardes, no Centro, Paty do Alferes (RJ). Durante abordagem, os agentes perceberam que uma mulher que estava no veículo demostrou nervosismo com a presença dos policiais militares.

Na carteira da mulher foi encontrada uma pequena quantidade de maconha. Na caixa de papelão da passageira havia 9.297 kg (nove quilos e duzentos e noventa e sete gramas) de maconha, um telefone celular e R$32.

A mulher foi levada para a Delegacia de Polícia, de Paty do Alferes, onde ficou presa por tráfico de drogas. O motorista do aplicativo foi liberado depois de prestar depoimento.