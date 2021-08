Polícia Civil prende homem com mandado de prisão, em Volta Redonda

Policiais civis, da Deam (Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher) comandados pela delegada Drª Juliana Almeida Alves Domingues, prenderam no início da tarde desta terça-feira, por volta das 13 horas, um homem com mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça, na Rua Mané Garrincha, no bairro Padre Josimo, em Volta Redonda.

O suspeito de pedofilia foi levado para a Delegacia de Polícia, de Volta Redonda. Ele foi indiciado no artigo 241 A, da Lei 8.069, de 13 de Junho de 1990. Oferecer, trocar, disponibilizar, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, inclusive por meio de sistema de informática ou telemático, fotografia, vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfico, envolvendo criança ou adolescente. A pena para esse tipo de crime é de reclusão, de três meses a seis anos, mais multa.